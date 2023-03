Imbersago, donna uccisa con una motosega: indagato il marito che l’ha colpita per sbaglio

Nel riquadro in alto Fausto Canteri, in basso Paola Martinelli

Imbersago (Lecco) – E' indagato per omicidio colposo Fausto Canteri, il pensionato di 76 anni che sabato mattina a Imbersago ha ucciso per sbaglio Paola Martinelli, la moglie di 72 con una motosega. Si tratta di un atto dovuto e obbligatorio: per accertare oltre ogni ragionevole dubbio quello che è già scontato, ovvero che si è trattato di un incidente.

Il magistrato di turno incaricato del caso probabilmente disporrà l'autopsia sui resti della 72enne, un accertamento anche questo dovuto. Per questo al momento non risulta sia ancora stata fissata la data del funerale.

Paola, questo il nome della vittima, è morta dissanguata in pochi istanti. Fausto le ha inavvertitamente tagliato la spalla destra e quasi amputato di netto tutto il braccio, provocandole uno choc emorragico. I soccorritori di Areu non hanno avuto modo di suturare la ferita né tamponare la copiosa emorragia, nonostante l'arrivo dei sanitari dell'eliambulanza di Bergamo per cercare di fare il prima possibile e guadagnare minuti preziosi. Quando l'hanno raggiunta, Paola era già in arresto cardiaco. Fausto non si dà pace per quanto successo.