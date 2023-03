Donna uccisa dalla motosega: attrezzo sequestrato, aveva la sicura a posto?

Nel riquadro in alto Fausto Canteri, in basso Paola Martinelli

Imbersago - Paola e Fausto, una vita da moglie e marito sempre insieme, come le coppie di una volta. Paola Martinelli, di 72 anni e Fausto Canteri, 76, erano insieme anche sabato mattina: stavano tagliando la siepe del giardino della loro villetta a schiera nel residence Monsereno a Imbersago. Lui era su una scala con la motosega in pugno per compiere la parte più difficile e teoricamente più pericolosa del lavoro perché non avrebbe mai permesso che la svolgesse sua moglie; lei era sotto di lui, per sorreggere la scala, per assicurarsi che al marito non capitasse nulla perché era il suo angelo custode.

Con la motosega che impugnava Fausto ha però senza volerlo ferito a morte Paola: le ha tagliato la spalla di netto, amputandole quasi l’intero braccio. "È assurdo, ma è proprio vero che spesso i peggiori incidenti succedano proprio a casa, dove ci si sente più sicuri – racconta Giovanni Ghislandi, ex sindaco quando Monica, figlia di Paola e Fausto, era stata eletta consigliera comunale –. Siamo tutti sconvolti e fatichiamo quasi e crederci". "Non abbiamo nulla da dire, per favore rispettate il nostro dolore", sono le parole dei familiari.

Paola e Fausto, originari del Veronese, arrivati in paese da pensionati negli anni ‘90, erano volontari del pedibus, dapprima per accompagnare la loro nipotina a scuola, poi per scortare i nipotini degli altri. Fausto è stato inoltre un volontario del Maggio imbersaghese e ora collabora con la Biblioteca civica. Nonostante non ci sarebbero dubbi che si sia trattato di un incidente, il magistrato di turno ha aperto un’inchiesta d’ufficio su quanto successo. Fausto è indagato per omicidio colposo e la motosega che impugnava è stata sequestrata. Gli arnesi da lavoro e da giardino dovrebbero infatti disporre di apposite sicure per impedire che succedano simili infortuni. Al momento il feretro di Paola è in camera mortuaria e non è ancora stabilita la data del funerale.