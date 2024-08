Imbersago, il traghetto di Leonardo da Vinci torna a navigare e il nocchiero è il sindaco

Imbersago (Lecco), 11 agosto 2024 – La storia e il genio di Leonardo da Vinci solcano di nuovo le acque dell'Adda. Questa mattina il traghetto di Imbersago è tornato a navigare e ad attraversare il fiume da una sponda all'altra, tra Imbersago, sulla riva lecchese, e Villa d'Adda in provincia di Bergamo.

Era fermo da quasi due anni: non si trovavano traghettatori e un lungo periodo di secca ha scoraggiato i pochi disponibili. Al timone si è messo Fabio Vergani, sindaco di Imbersago, che alla fascia tricolore ha sostituito per un giorno il cappello da comandante, affiancato dal presidente della Pro Loco Fabio Mapelli. “Il traghetto di Imbersago è il simbolo del nostro territori”, spiega la decisione di diventare un lupo di mare, anzi di fiume, il primo cittadino.

Per poter diventare Carone dell'Adda, il sindaco ha dovuto studiare, fare pratica e superare l'esame per diventare barcaiolo, perché il traghetto è un mezzo di trasporto pubblico per passeggeri. Ha sostenuto tutte le spese di tasca propria e per il compito di comandante non vuole un centesimo: tutto gratis insomma, per amore del suo paese, compresa la fatica di spingere al largo il traghetto tirando una fune e pilotarlo sotto il sole d'agosto. Il traghetto infatti non ha motore, è mosso dalla sola forza della corrente.

Domenica prossima si replica e poi forse anche a settembre. Navigare attraverso i secoli e da una parte all'altra dell'Adda costa 50 centesimi per i bambini da 4 a 8 anni e con gli animali di piccola taglia, un euro e mezzo gli adulti, 2 euro con la bici, 2 e mezzo con la mota e 3 e mezzo in auto.

CARDINI LECCO IMBERSAGO = IL SINDACO FABIO VERGANI DAVANTI AL TRAGHETTO LEONARDESCO CHE COLLEGA LA SPONDA LECCHESE DEL FIUME ADDA CON LA SPONDA BERGAMASCA - SARA LUI A CONDURLO - 7-8-2024

L'imbarcazione è una copia di quella progettata da Leonardo da Vinci. Funziona senza motore, trainata dalla sola forza della corrente, mediante un cavo in acciaio a cui è vincolata. Per pilotare il traghetto occorre muovere lo scafo in base alla velocità dell'acqua e al vento.