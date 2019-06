Lecco, 1 giugno 2019 – Una sorta di Wacky races, la corsa più pazza d'America, ma sull'Adda con canoe di cartone invece che attraverso gli Stati Uniti al volamte di improbabili auto,e soprattutto senza le scorrettezze del diabolico Dick Dastardly e il suo cane Muttley. Si tratta della Soap kayak race in programma domenica di settimana prossima a Imbersago a partire dall'attracco del traghetto leonardesco. Oltre all'ormai tradizionale manifestazione della Soap kayak race classic alla sua 24esima edizione riservata agli adulti, quest'anno è in programma anche la Soap kayak race kids per bambini e genitori insieme.

Si sono già fatti avanti i componenti di oltre 150 team per partecipazione alla gara, ma i volontari della Pro loco di Imbersago selezioneranno i concorrenti di solo 50 squadra per salpare e sfideranno le acque del fiume Adda a bordo della loro imbarcazione di cartone. “Purtroppo a causa del tempo avverso dei giorni scorsi non siamo riusciti a realizzare il pontile a catapulta che ha reso famosa la Soap kayak race e che avrebbe permesso di far gareggiare e partire contemporaneamente più concorrenti alla volta – spiegano dalla Pro loco -. Inoltre anche la piena del fiume ci ha spinti per motivi di sicurezza a ridurre i partecipanti per fornire a tutti gli "armatori" di canoe almeno un foglio di cartone in più per rendere più resistente la loro imbarcazione”.

I partecipanti arriveranno dalla Brianza, dalla Bergamasca, da Liguria, Veneto, Piemonte, Toscana, Svizzera e dalla Francia. La regata non prevede come di consueto il doppio attraversamento dell'Adda da una sponda all'altra, ma una sorta di gimcana contro corrente lungo la riva lecchese di Imbersago. I canoisti avranno a disposizione solamente 2 ore di tempo per autocostruirsi la canoa utilizzando 7 metri quadrati di cartone e un rotolo di scotch da pacchi. Tutto il materiale sarà offerto gratuitamente da Cartonstrong Italia e Decathlon Osnago. I più meritevoli vinceranno un buono Extreme Waves per la discesa in Rafting in Trentino sul fiume Noce. Oltre ai vincitori verranno premiati anche i "mai partiti" affondati al varo della canoa e "mai arrivati" affondati durante il tragitto. Ma il premio più abito saràquello del "miglior naufragio". Del resto, come recita il motto della Soap kayak race, “L'Arca di Noè è stata costruita da un dilettante, il Titanic è stato costruito da dei professionisti”