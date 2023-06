Il Sindaco di Perledo offre servizio navetta per tutta l'estate sul Lago di Como

Il lago di Como by night per tutta l’estate. Il sindaco di Perledo Fabio Festorazzi ha organizzato un servizio di trasporto pubblico turistico. Si è arrangiato da solo, in proprio, senza chiedere nulla a nessuno, come capita spesso a chi si trova ad amministrare un piccolo Comune, utilizzando parte dei soldi incassati con la tassa di soggiorno, per non lasciare a piedi i turisti che affollano il paese. Il servizio proseguirà fino a settembre. La navetta collega il lago e tutte le frazioni di Perledo. Viaggia tutti i giorni della settimana, dalle 21 alle 24.

Il capolinea è alla stazione ferroviaria di Perledo – Varenna – Esino Lario. Si ferma a Vezio, Cava bassa, Regolo, al bar Milano, alla Fonte, al bivio di Bologna, a Bologna, Gisazio, Cusola, Regoledo, alla Sacra famiglia, a Gittana, Regolo, Cava bassa per poi riapprodare nuovamente in stazione e ricominciare il tour. Sono previste tre corse: la prima alle 21; la seconda a partire dalle 21.50: la terza a partire dalle 22.40. C’è anche un’ultima corsa alle 23.30, però solo per fermate prenotate. Già durante lo stop alla circolazione dei treni per l’interruzione della linea ferroviaria Lecco – Colico in seguito alla frana che l’ha travolta il 19 maggio scorso, a Perledo era stato attivato un servizio di trasporto alternativo con navette per collegare il paese a Varenna e Bellano, perché altrimenti pendolari e turisti sarebbero rimasti tagliati fuori dal resto dell’Alto Lago. D.D.S.