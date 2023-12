Il Sacrificio di Isacco: "capolavoro per Lecco"

C’è un capolavoro di Michelangelo Buonarroti sotto l’albero di natale dei lecchesi: il disegno del Sacrificio di Isacco, realizzato dal genio del Rinascimento attorno al 1530, scoperto grazie a un restauro nel 2017 che ha permesso di individuarlo sul verso del foglio dov’era rimasto invisibile per secoli. Fino al 3 marzo lo si potrà ammirare nella mostra allestita a Palazzo Paure, “Il mistero del Padre. Il segno di Michelangelo“ che è il “capolavoro per Lecco“ promosso dall’Associazione culturale e dalla Comunità Pastorale Madonna del Rosario, quest’anno alla quinta edizione. "Il motivo per cui la nostra comunità pastorale organizza questa iniziativa sta proprio in questo desiderio, suscitare domande – spiega il prevosto di Lecco, monsignor Davide Milani –. Siamo in un’epoca in cui tutti danno risposte e non ci sono dubbi, noi vorremmo che dopo questa esperienza andiate a casa con tante domande e tanti dubbi. Oggi l’idea del maschio che ama ha un po’ di problemi, la cronaca purtroppo ce lo dice, sono tante le donne uccise da uomini in nome dell’amore. Il soggetto esposto nella mostra, Il sacrificio di Isacco, è biblico ed esposto a tanti equivoci che credo possano farci riflettere profondamente sul fatto che l’amore non è mai possesso ma mettersi al servizio dell’altro".

Accanto all’opera di Michelangelo saranno esposte la seicentesca tela del Sacrificio di Isacco, dipinta da Giuseppe Vermiglio, e le copie in bronzo delle due formelle a rilievo realizzate nel 1401 da Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. La mostra si può visitare il martedì dalle 10 alle 14, da mercoledì a domenica dalle 10 alle 18, biglietto 2 euro.