Il ricordo di Furceri un anno dopo In ricordo del luogotenente Doriano Furceri, ucciso un anno fa, ieri mattina è stata celebrata una messa in sua memoria. Presenti prefetto, questore, comandanti della Legione e della Guardia di Finanza. Sindaco ha lodato la figura di Furceri. Procedimento del suo sottoposto è ancora in corso.