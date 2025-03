Il poliziotto corrotto resta in cella

Resta in carcere Giuseppe Vitale, l’assistente capo della Polizia di Stato di 49 in servizio all’Immigrazione di Lecco arrestato per mazzette in cambio di permessi di soggiorno facili. Il rischio che provi a inquinare le prove è troppo alto. Pesa pure un processo a suo carico per sfruttamento della prostituzione, conclusosi con l’assoluzione piena ma dal quale è emerso un profilo discutibile per un servitore dello Stato. Il poliziotto, ora sospeso, consigliere comunale di minoranza a Tartano, avrebbe intascato decine di migliaia di euro per regolarizzare gli stranieri che si rivolgevano ai consulenti di un’unica agenzia per immigrati la Duemme Caf & Patronato aperta solo di recente. L’attività è ora sotto sequestro e Mohamed Fathey Moustafa El Borm, il titolare 27enne italo-egiziano, risulta indagato. Al momento tuttavia è in Egitto. D.D.S.