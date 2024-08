Il Pnrr ai raggi X. Provincia e Gdf alleate. A caccia di illeciti tra i progetti finanziati

Quasi 1.500 interventi da realizzare in provincia di Lecco per un valore di 365 milioni di euro. Sono i 1.500 progetti finanziati con i fondi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui soldi interessano a molti, amministratori e imprenditori onesti, la maggior parte, come a disonesti, disposti a carte false per aggiudicarsi le commesse, specie in un territorio dove storicamente il confine tra affari puliti e malaffari gestiti da boss e loro prestanome si è dimostrato a volte molto labile, come dimostrato anche dalla ventina di interdittive antimafia dell’ultimo anno e mezzo .

Per questo la presidente dell’Amministrazione provinciale di Lecco Alessandra Hofmann e il nuovo comandante provinciale della Guardia di finanza colonnello Massimo Ghibaudo hanno sottoscritto un apposito protocollo d’intesa, per facilitare e implementare i controlli, anche preventivi, sul corretto impiego del fiume di denaro europeo. "Il fulcro operativo della collaborazione prevede che dalla Provincia di Lecco ci comunichino informazioni e notizie qualificate ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria", spiegano l’ufficiale in comando della Fiamme gialle lecchesi. Le informative potranno riguardare appalti, procedure, committenti, appaltatori, beneficiari.

"Sulla scorta degli elementi acquisiti, potremo, con autonome attività di analisi ed approfondimento, orientare efficacemente e rafforzare l’azione verso quei soggetti e contesti connotati da più elevato rischio, nonché prevenire potenziali frodi o altri illeciti", proseguono dalla Finanza. L’accordo è valido fino al 31 dicembre del 2026. I progetti provinciali finanziari con il Pnrr sono una quindicina, per commesse da quasi 20 milioni di euro: riguardano soprattutto interventi di riqualificazione edilizia degli istituto scolastici superiori, ma anche piattaforme digitali, Villa Monastero e il Centro per l’impiego di Lecco.

Poi ci sono altri 1.500 progetti sparsi in tutte le città e i paesi del Lecchese. Sono 1.469 in tutto: 175 per oltre 126 milioni di euro solo a Lecco, il capoluogo; 59 per 61 milioni a Merate; 45 per 65 milioni a Colico, 43 per 47 milioni a Casatenovo; 40 per 50 milioni a Calolziocorte; 35 per 40 milioni a Olginate... fino ad arrivare ai 7 per un importo di 2 milioni e mezzo di euro a Morterone, il comune più piccolo Italia con i suoi 33 abitanti. Cinquecentosettantacinque progetti riguardano la transizione ecologica, 525 interventi di digitalizzazione, 207 la scuola con l’università e la ricerca, 83 le imprese e il lavoro, 38 la salute, 23 l’inclusione sociale, 18 il turismo e la cultura e 3 le infrastrutture.