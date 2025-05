Il nuovo oratorio prende forma

I muri ci sono, la piazza quasi, e presto ci saranno anche i ragazzi, ma non solo i ragazzi. È previsto per settembre il taglio del nastro inaugurale del nuovo oratorio di Lecco, un oratorio aperto alla città. Nei giorni scorsi è stato abbattuto un muro perimetrale, un intervento propedeutico alla futura edificazione di una piazza, all’allargamento del marciapiede, caratterizzato da un filare di alberi di alto fusto, e alla realizzazione di una fontana nel punto più prospiciente, dove troveranno posto i campi sportivi e le aree a parcheggio, mitigate da un bosco di lecci posti. L’avvio delle attività del nuovo oratorio è previsto appunto per settembre. Il centro estivo non potrà quindi essere svolto nel nuovo oratorio, ma probabilmente alcuni spazi interni verranno almeno parzialmente utilizzati magari ad agosto. "I lavori avanzano e sono ormai al termine – spiega il prevosto don Bortolo Uberti -. Un luogo da vivere, da abitare, non solo per i più giovani, ma anche per le famiglie e tuta la comunità. Il nuovo oratorio rappresenta il cuore della città, un posto aperto a monte verso le montagne, a valle verso il lago, mi auguro che possa essere per tutti un abbraccio accogliente". "Un luogo che vuole tenere le porte aperte e che sarà molto flessibile", aggiunge il vicario parrocchiale don Marco Della Corna. D.D.S.