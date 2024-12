“Il Narciso“ di Caravaggio. Più di 45mila l’hanno ammirato

C’era anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, alla chiusura della mostra “Il Narciso“ che dal 26 ottobre al 2 dicembre è rimasto in mostra nella Villa Confalonieri di Merate grazie alla Fondazione Costruiamo il Futuro, a Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo e al main sponsor Edison. Ad accompagnare il presidente del Senato c’erano Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro, Paola Frassinetti, sottosegretario al ministero dell’Istruzione e del Merito, Michele Coppola, executive director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo e direttore generale Gallerie d’Italia; Elena Guarnone, head of Sustainability di Edison, Giovanni Morale vicedirettore delle Gallerie d’Italia di Milano e curatore della mostra e Mattia Salvioni, sindaco di Merate. Il Narciso ha concluso il suo straordinario viaggio in Brianza con numeri da record: la mostra gratuita dedicata al capolavoro di Michelangelo Merisi ha fatto registrare infatti più di 45mila ingressi totali tra il 26 ottobre e il 2 dicembre. Oltre mille visite quotidiane di media, dunque, con oscillazioni più accentuate nel corso dei weekend. La maggiore affluenza è stata raggiunta domenica 10 novembre con 1.878 presenze. Gli organizzatori hanno ringraziato il lavoro dei 120 volontari coinvolti, ben 110 sono state invece le classi delle diverse scuole che hanno preso parte alla mostra e partecipato ai laboratori.