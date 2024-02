Il fenomeno dei randagi . Nasce il sito per le adozioni

Nelle province di Monza e Lecco, sono censiti oltre 165mila cani, uno ogni 7 persone, in costante incremento. In questo scenario, si inserisce anche il fenomeno del randagismo, un fattore che ha un forte impatto sociale sia a livello di costi di gestione che di qualità di vita per i cani abbandonati o dispersi. Per questo l’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza ha creato “Quattro zampe cercafamiglia“, una sezione del sito internet di Ats dove vengono pubblicate foto, descrizione e una breve storia di cani ritrovati sul territorio delle province di Lecco e Monza. Il progetto vuole essere un’occasione per questi cani di ritrovare il proprietario che li ha smarriti o di trovare una nuova famiglia che li accolga. I cani che troveranno spazio sono stati controllati dai veterinari di Ats, identificati con microchip, vaccinati e trattati contro le più comuni parassitosi. È possibile chiedere informazioni sui cani contattando il Dipartimento Veterinario al numero 0341.482465, numero 1 o scrivendo a veterinaria.lecco@ats-brianza.it