Il comportamento delle piante spiegato da Laura e Luigi, proprietari dell’azienda

Nel corso della nostra visita abbiamo intervistato Laura e Luigi, titolari della fattoria "Avanti frutta" per conoscere più da vicino il comportamento delle piante. I due proprietari della fattoria ci hanno spiegato anche cosa è una Food Forest, i rischi del surriscaldamento globale e in cosa consiste la visione antropocentrica dell’uomo che sta gravemente mettendo in pericolo il nostro pianeta. Con loro abbiamo piantato quattro alberi da frutto, abbiamo creato bombe di semi per contribuire a far crescere nuove piante.

Le piante comunicano tra di loro?

"Sì, più di quanto si possa immaginare, pensate solo che quando una pianta è attaccata da afidi o altri parassiti manda dei segnali alle altre piante".

Come fanno a comunicare?

"All’interno delle radici ci sono dei microscopici funghi che sono collegati alle radici di altri alberi tramite minuscoli fili. Funghi che servono anche per condividere il nutrimento".

Possono condividere anche il nutrimento?

"Sì, infatti è così che funziona la food forest".

Che cosa è una food forest?

"E’ un sistema naturale di piante che vivono in sinergia tra di loro e che quindi collaborano per la loro sopravvivenza. Se l’uomo osservasse i comportamenti delle piante potrebbe imparare tante cose per sostenere l’ambiente".