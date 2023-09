Il caso Yara Gambirasio Docufilm in Giappone

Docufilm in Giappone sul caso di Yara Gambirasio. Sarà trasmesso domani sera sul canale nazionale Fuji Television, una delle principali emittenti televisive nipponiche. Il programma fa parte della serie "Sekai no nanda kore mystery", tradotto in italiano "I sorprendenti misteri del mondo". È prodotto dalla Octagon con la regia di Hideki Sakai. La puntata durerà due ore anziché un’ora come le altre. Questo per la risonanza che ha avuto anche in Giappone la tragedia delle tredicenne di Brembate di Sopra, scomparsa la sera del 26 novembre 2010 e ritrovata senza vita tre mesi dopo, il 26 febbraio 2011, in un campo incolto a Chignolo d’Isola, a una decina di chilometri di distanza. Il dramma di Yara era stato presentato per la prima volta da Fuji Tv nel 2016. A catalizzare in modo particolare l’attenzione degli spettatori giapponesi sono state le caratteristiche dell’indagine degli inquirenti, partita dal codice genetico isolato sugli indumenti della piccola vittima. Per la morte di Yara, Massimo Giuseppe Bossetti sconta una condanna definitiva all’ergastolo. G. Mor.