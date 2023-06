Il capoluogo che cambia Nasce una nuova piazza

Generezioni in piazza a Lecco. Il futuro sagrato della basilica di San Nicolò e il nuovo oratorio di Lecco, destinate a ridisegnare il volto del centro della città, non avranno barriere e diventeranno un luogo aperto e adatto a tutti. "Abbiamo bisogno di rilanciare una presenza educativa e fraterna nel centro della città che accompagni la vita quotidiana, la sostenga, la innalzi, mettendo in relazione i soggetti che già ci sono e operano – spiega monsignor Davide Milani, prevosto di Lecco -. Il compito della chiesa, della nostra parrocchia di San Nicolò è di essere motore di dialogo, di comunione, tra tanti che già operano il bene e che con questo progetto abbiamo radunato intorno a noi. Abbiamo già iniziato le attività prima ancora di aver costruito le strutture. Le persone vengono prima delle mura".

Il progetto rappresenta un importante investimento di 2 milioni di euro: l’obiettivo principale è creare appunto nuovi spazi di condivisione, di confronto, di arricchimento dei servizi alle persone più fragili, mettendo al centro i giovani e la loro educazione alla cittadinanza. Il progetto, chiamato Generazioni in piazza, è un’iniziativa della parrocchia di San Nicolò, in partenariato con Fondazione Sacra Famiglia, Fondazione Caritas Ambrosiana e Consorzio Consolida. È reso possibile grazie al finanziamento di 1 milione 200mila euro di Fondazione Cariplo. Prevede intanto una riqualificazione architettonica dell’area attorno alla basilica di San Nicolò e al nuovo centro parrocchiale giovanile in fase di costruzione. Si caratterizzerà per la nascita di una nuova piazza. Verrà creato un passaggio pedonale che fungerà da punto di saldatura tra la basilica e le due parti centrali della città, rendendola a sua volta un luogo d’attraversamento lento. Attraverso una serie di lavori di riqualificazione verranno creati nuovi spazi aperti, nuovi parcheggi, nuovi collegamenti che renderanno tutto il quartiere vivibile e luogo di aggregazione privilegiato. ll piano di interventi è stato predisposto e redatto dall’architetto Giorgio Melesi dello studio Melesi di Lecco, uno dei più prestigiosi in Italia.

Daniele De Salvo