Il Bebras dell’informatica. Studenti della Badoni sul podio

Piccoli giochi per scoprire grandi menti dell‘informatica. È il Bebras dell‘informatica, un concorso non competitivo a squadre, che propone piccoli giochi ispirati a reali problemi di natura informatica. Lo organizzano i ricercatori del Laboratorio di Divulgazione e didattica dell‘informatica del dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Milano, con i colleghi del Laboratorio nazionale Cini Informatica e scuola del Progetto nazionale Informatica del Piano Lauree scientifiche.

Tra quanti hanno primeggiato all‘ultima edizione del concorso ci sono anche gli studenti dell‘istituto superiore Badoni di Lecco. Alsous Zein, Pietro Casillo e Achille Sangalli di 2^Ait hanno totalizzato 48/48, punteggio pieno, superando il 99,7% dei concorrenti, vincitori assoluti insieme ai compagni di altre sette squadre di diverse scuole italiane. Successo anche per Michele Catuozzo, Francesco Paccagnella e Thomas Proserpio di 4^Ai che hanno totalizzato un punteggio di 46/48, superando il 99,6% degli avversari, anche loro tra gli 8 migliori team d‘Italia nelle loro categoria. "Siamo estremamente orgogliosi" - è il commento dei loro professori -. Un epilogo straordinario di cui essere fieri, che dimostra come la passione e la determinazione dei nostri ragazzi possa portare a risultati fuori dal comune". Il merito è anche dei loro insegnanti, che hanno saputo motivarli, orientarli ed entusiasmarli. La bacheca dei palmares dell‘istituto si arricchisce quindi di un ulteriore trofeo, dopo che gli studenti di 5^Ai e Bi si sono aggiudicati una delle sfide dell‘HackersGen Event, un evento dedicato alle nuove tematiche innovative del mondo It, cioè delle tecnologie informatiche che si è svolta al Kilometro Rosso di Bergamo. D.D.S.