I vicini fanno arrestare il ladro

Topo di appartamento in trappola. A tradirlo il troppo rumore che ha fatto. I vicini della casa che stava svaligiando infatti lo hanno sentito e hanno subito avvisato i carabinieri, che lo hanno arrestato, recuperando il bottino. L’altra sera i carabinieri di Merate hanno arrestato un marocchino di 32 anni che aveva appena svaligiato due abitazioni nella centralissima via Roma e stava per svaligiare anche la terza. I vicini però se ne sono accorti e hanno allertato i militari. Addosso aveva ancora i soldi, i gioielli e il resto della refurtiva rubata durante le due precedenti incursioni. Dopo una notte in camera di sicurezza, ieri mattina è stato trasferito in tribunale a Lecco per essere processato per direttissima. Il giudice ha riaggiornato l’udienza, ma nel frattempo il 32enne resta in carcere. D.D.S.