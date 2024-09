I novelli sposi: "Dimessi. Stiamo bene"

"Stiamo bene, siamo stati dimessi. Aspettiamo solo di tornare a casa". È il messaggio di Elisabetta e Matteo, i due sposini di 40 anni di Missaglia lei e di 33 di Briosco lui, che settimana scorsa sono rimasti feriti nel grave incidente in autobus avvenuto in Perù, sulla strada di ritorno da Machu Picchu. I due lo hanno affidato ai social per poter tranquillizzare i tanti parenti e i molti amici in ansia per loro dopo aver saputo quanto successo. "Ringraziamo quanti sono stati vicino a loro e a noi", aggiungo i genitori di Elisabetta dall’Osteria degli angeli di Missaglia, l’attività che gestiscono insieme a lei. Elisabetta Panzeri, una content creator oltre che volontaria in diverse realtà del paese, e Matteo Viganò, pure lui molto conosciuto, dopo essersi sposati a Missaglia il 7 settembre, erano partiti per il viaggio di nozze in Perù, regalo del loro matrimonio. Sempre sui social hanno pubblicato una lunga carrellata di foto dei luoghi visitati e del percorso affrontato. Tra le immagini ci sono anche gli ultimi due selfie scattati proprio a Machu Picchu, appena pochi minuti prima di salire a bordo del bus poi è precipitato in una scarpata di una quindicina di metri. "Le ultime foto di un viaggio meraviglioso bruscamente interrotto", è il post a commento delle immagini. "La prima prova da sposati l’abbiamo superata", aggiungono inoltre con un pizzico di ironia. Nonostante il volo, Elisabetta e Matteo sono stati fortunati, se la sono cavata con ferite lievi, sebbene siano stati ricoverati per qualche giorno per accertamenti in ospedale, a Cuzco. Nell’incidente sono rimaste feriti 31 turisti, alcuni in modo grave. Tra i feriti anche 10 italiani, di cui nessuno in maniera grave, compresi Elisabetta e Matteo, che ora stanno solo aspettando di poter tornare a casa.