I futuri chef sfornano il ricettario della salute. Piatti sani per gli over

I futuri chef dell’istituto alberghiero di Casargo hanno elaborato una serie di ricette, raccolte in una guida, per offrire a tutti gli over 65 l’alternativa di una cucina sana a un prezzo accettabile. A dare una mano ai ragazzi e ai loro prof sono stati gli esperti in nutrizione di Ats Brianza che hanno offerto la consulenza medica per elaborare piatti utili a prevenire le patologie croniche. L’iniziativa presentata all’oratorio di Acquate, davanti a una cinquantina di anziani che hanno gustato una pasta integrale alla barbietola, un piatto di pollo con carote e cipollotti e una crostatina dolce al pepe bianco. "Un’alimentazione sana è fondamentale per mantenere un buono stato di salute e questa necessità si fa più importante superati i 65 anni - hanno spiegato i medici - Con il sopraggiungere della terza età, infatti, si va incontro a una serie di inevitabili cambiamenti: l’indebolirsi della muscolatura scheletrica, la riduzione del metabolismo basale, mutamenti dello stile di vita, che diventa più sedentario". Al progetto ha collaborato la Coop CRAMS di Lecco e sul sito di Ats è disponibile il “Ricettario del benessere“ che raccoglie tutte le ricette elaborate dagli istituti alberghieri e dalle scuole di formazione professionale per la ristorazione, rendendole così disponibili a tutti. R.C.