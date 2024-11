I fumettisti della Bao Publishing organizzano incontri a Lecco

Una serie di incontri sul fumetto. Lo organizza la Biblioteca civica Uberto Pozzoli di Lecco con i fumettisti della casa editrice Bao Publishing, fondata nel 2009, che oggi pubblica circa quarantacinque titoli l’anno ed è tra gli editori di fumetti leader nelle librerie italiane. Tra i fumettisti più conosciuti della squadra di Bao c’è Zerocalcare. Il primo incontro, martedì alle 20.30, sarà con Matteo De Longis, autore della serie The Prism: un illustratore e designer leggendario.

Ha cominciato a lavorare in Francia, collaborando per Sky-Doll. Nel 2009 ha progettato un designer-toy, Mekaneko. E poi Vox, uscito in Francia nel 2013 e negli Stati uniti nel 2014, un artbook che presenta il suo ricco universo visivo. Ha orbitato attorno al mondo del fumetto realizzando illustrazioni e cover per Marvel e per Sergio Bonelli Editore. Inoltre ha realizzato visual e concept-art per videogame come League of Legends e Overwatch. I successivi incontri si terranno lunedì 25 novembre con Daniel Cuello, autore di Piovono Corvi; martedì 10 dicembre con gli editori di Bao, Caterina Marietti e Michele Foschini (nella foto); venerdì 17 gennaio con Teresa Radice e Stefano Turconi. Ingresso libero. Per maggiori informazioni, contattare la Biblioteca al numero 0341/481123 o via e-mail a biblioteca@comune.lecco.it.

D.D.S.