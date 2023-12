I cento anni dell’ex fioretto. Schiefer

Una stoccata lunga un secolo. L’ha tirata Maddalena Schiefer, campionessa svizzera di scherma, che il 25 dicembre, oltre al Natale, ha festeggiato anche 100 anni. L’ex schermitrice elvetica, nata a Lugano, dove aiutava il papà fotografo in negozio, attualmente è ospite dal 2022 in casa di riposo agli Istituti Airoldi e Muzzi di Lecco. A Lecco la neocentenaria ci è arrivata per amore, per sposare il dentista lecchese Giovanni Amici, di cui è rimasta vedova ormai 60 anni fa. Tra i suoi maestri di stocco ha avuto anche il grande spadaccino e fiorettista lombardo Edoardo Mangiarotti, mancato nel 2012 a 93 d’età, che tutt’ora è il più titolato della storia con 13 medaglie olimpiche, tra 6 ori, 5 argenti e 2 bronzi. Maddalena, oltre che campionessa di scherma, è stata pure una grande nuotatrice. Oltre allo sport, la sua passione erano e sono i cani abbandonati: ha collaborato a lungo con i volontari del canile per trovare una nuova casa per i randagi abbandonati. A spegnere le 100 candeline sulla torta di compleanno l’hanno aiutata i figli Silvio ed Elisabetta, la nuora, il medico di reparto Marta Sala e tutti gli operatori sanitari e gli ospiti della Residenza Medale, il reparto della rsa dove è ricoverata. Le hanno voluto inoltre porgere di persona gli auguri il sindaco Mauro Gattinoni, il presidente degli Istituti Giuseppe Canali e i direttori generale e sanitario Marco Mangelli e Andrea Millul.

In base agli ultimi dati disponibili in provincia di Lecco risiedono ufficialmente 89 ultracentenari: le donne sono le più longeve, sono 80, mentre i maschi sono 9. In tutta la Lombardia gli over 100 sono invece poco più di 3mila e e in Italia quasi 20.500.

Daniele De Salvo