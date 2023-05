Ha un infarto mentre guida Ma prima di chiedere aiuto accosta per evitare incidenti

Si è accorto che non stava affatto bene, ma, invece che allertare i soccorritori, ha usato le ultime forze e gli ultimi sprazi di coscienza per accostare a bordo strada e fermarsi per non provocare incidenti. L’altra sera un pensionato di 70 anni alla guida di un’Audi A6 ha accusato un malore alla guida mentre percorreva la Sp 55 a Verderio, una provinciale molto trafficata: ha avvertito fitte al petto, chiaro sintomo di un infarto in corso. La sua ultima preoccupazione prima di accasciarsi esanime sul volante è stata però per gli altri automobilisti in transito. Il 70enne è stato poi soccorso dai sanitari di Areu e trasferito d’urgenza all’ospedale di Vimercate. Resta ricoverato, ma le sue condizioni sono migliorate.