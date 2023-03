Guardiacaccia e bilanci Portati in salvo 477 animali

Tre in uno. Guardiacaccia, vigilanza stradale e tutela ambientale. A compiere il "miracolo" di occuparsi di tre ambiti diversi indossando una sola divisa sono gli agenti della Polizia provinciale di Lecco.

Il miracolo è doppio, perché dovrebbero essere in 12 invece sono solo in 8, compreso il comandante Gerolamo Quadrio. Nel 2015 erano il doppio. Con la divisa e i distintivi di guardiacaccia e guardapesca, i poliziotti della Provinciale solo l’anno scorso hanno salvato e recuperato e salvato 477 animali in difficoltà, da quelli selvatici a quelli domestici. "Mediamente effettuiamo un recupero e mezzo al giorno", conferma il comandante. Complessivamente hanno garantito 590 servizi tra antibracconaggio e anti pescatori di frodo: un compito estremamente difficile tra laghi, fiumi, torrenti e un territorio che per il 70% è di montagna. All’occorrenza hanno dovuto imbracciare i fucili per abbattere cormorani e cinghiali, ma anche nutrie, che spopolano e provocano danni. Di cormorani ne sono stati liquidati un’ottantina nel 2022, 260 durante l’intero periodo di caccia al cormorano. Fortunatamente non sono soli, possono contare sull’aiuto di una cinquantina di volontari, molti dei quali di associazioni. Sul fronte della vigilanza stradale hanno ispezionato 10 cantieri stradali, verificato la velocità di oltre mille auto in transito e controllato 1.660 veicoli per accertarsi della copertura assicurativa oltre che della revisione. Hanno staccato 42 multe. "Ci interessa la prevenzione, non fare cassa – sottolinea l’ufficiale in comando -. Il nostro obiettivo è tutelare gli utenti della strada". Hanno dovuto fronteggiare pure due maxi emergenza: la chiusura della Statale 36 tra Bellano e Abbadia Lariana per problemi in una galleria e la prolungata serrata della nuova Lecco – Ballabio per una frana che l’ha interrotta. Sul versante ambientale hanno preso di mira quanti abbandonano i rifiuti, utilizzano scarichi abusivi o sversano sostanze tossiche in acqua e chi trasporta illegalmente la spazzatura. Si sono fatti carico di 35 sopralluoghi e accertamenti, con relative scartoffie da compilare. In cinque casi sono stati mobilitati direttamente dai magistrati della Procura. Daniele De Salvo