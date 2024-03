Grave anziana investita da una vettura

È ricoverata in gravi condizioni al Papa Giovanni XXIII la pensionata di 70 anni investita ieri pomeriggio a Gazzaniga. L’incidente poco dopo le 14 in via Vittorio Veneto: la signora è stata travolta da un’auto per cause ancora in corso di accertamento dai carabinieri della compagnia di Clusone. L’impatto è stato particolarmente violento: l’anziana ha riportato un grave trauma cranico. Immediato l’allarme, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza dei Volontari Presolana, l’automedica e nel frattempo è stato richiesto anche l’invio dell’elicottero.