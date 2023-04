Gli Artigiani ricordano Fumagalli

È morto Cesare Fumagalli, ex segretario generale di Confartigianato. Aveva 70 anni e abitava a Oggiono. È morto domenica sera. Ha ricoperto il ruolo di segretario generale nazionale di Confartigianato, dal 2005 al 2020. È stato poi componente della segreteria del presidente di Regione Lombardia Cesare Golfari durante il suo mandato dal 1974 al 1979. È stato inoltre esponente della segreteria nazionale del Pd con Enrico Letta, che lo aveva scelto come responsabile di Sviluppo economico, Terzo settore e Piccole e medie imprese del suo "governo ombra". E ancora: membro del Board di SMEUnited a Bruxelles dal 2005 al 2020 e componente del CdA di Unicredit Banca e della BCC Alta Brianza.

Lascia la moglie Elda e i figli Michela e Federico. Il funerale viene celebrato questo pomeriggio. "Esprimo profondo cordoglio, anche a nome della comunità dei dem, per la sua scomparsa", sono le parole della neo segretaria dei Democratici Elly Schlein. "Il vuoto che lascia a tutti noi e a me in particolare è indescrivibile", sono le parole di Daniele Riva, presidente di Confartigianato Imprese Lecco. "È stato un mio maestro, mi ha accompagnato nel mondo professionale delle associazioni imprenditoriali", lo ricorda il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni. "Ha recuperato e valorizzato lo straordinario ruolo del mondo artigiano e delle Pmi", esprime cordoglio il sindaco di Valmadrera ed ex senatore Antonio Rusconi.