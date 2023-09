Giovani rapinatori subito acciuffati

È durata poco la fuga dei tre giovani rapinatori che lunedì scorso in pieno giorno, sul lungolago di Lecco, hanno aggredito e scippato della collanina d’oro un 24enne di Mandello che stava andando al lavoro. I poliziotti della Mobile li hanno individuati e fermati mentre cercavano forsennatamente di prendere un pullman del servizio di trasporto pubblico con cui scappare. Prima ci avevano provato sia con un treno alla stazione, salvo dopo provare a cambiare appunto mezzo dopo essere stati intercettati dagli agenti della Polfer, sia con un taxi che non sono però riusciti a prendere. I poliziotti hanno recuperato la bomboletta spray al peperoncino e il coltello con cui i tre, tutti marocchini, hanno assalito la loro vittima di turno. Hanno recuperato anche la catenina, restituita al legittimo proprietario. L’accusa di cui devono rispondere è quella di rapina aggravata in concorso. D.D.S.