Gioia Lecco dopo un’eternità

LECCO

Il Lecco supera (1-0) la Reggiana, torna al successo dopo tre mesi e mezzo e si regala un finale di campionato nel segno della speranza. Ora, per centrare i playout, distanti ancora 9 punti, ci vorrebbe un vero e proprio miracolo ma almeno il Lecco ieri pomeriggio ha dimostrato di essere vivo e di volersi giocare tutte le (poche) chance di salvezza fino alla fine.

Primo tempo soporifero al Rigamonti–Ceppi, con le due squadre che producono poco in fase offensiva. Al 6’ Novakovic per Caporale che tira alle stelle, mentre la Reggiana è pericolosissima alla mezzora quando Melegoni, con un bel tiro dal limite, impegna Melgrati. Il gol partita arriva al 15’: unizione sulla trequarti, Lepore finta il cross e invece mette la palla al limite per Iointa, che tira prontamente in porta mandando la palla, leggermente deviata, nell’angolino basso. Fine dell’incubo.

Fulvio D’Eri