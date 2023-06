Gestione dei rifiuti nel lungolago di Mandello, il sindaco Riccardo Fasoli interviene

Il sindaco di Mandello, Riccardo Fasoli, interviene sulla gestione dei rifiuti nella zona del lungolago. "Dal 1° di giugno – spiega - è attivo un servizio da Pra Magno all’area Mulini, zona Comune e Molina, sabato e domenica, oltre a quattro turni infrasettimanali aggiuntivi, ma stiamo valutando di terminare in serata per evitare i depositi di fine giornata". In questo periodo il livello del lago ha ridotto le rive disponibili. "In località Moregallo – prosegue -. Alla nuova spiaggia di Olcio avremo un nuovo gestore che si occuperà della pulizia della spiaggia, e nella zona giardini è stato attivato un affidamento di urgenza".