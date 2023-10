Gasoline Road Bar divorato dalle fiamme

Un vasto incendio ha distrutto nella notte tra giovedì e venerdì il Gasoline Road Bar di Castegnato, storico locale di Viale del Lavoro molto noto per i concerti e gli eventi di musica dal vivo. L’allarme è scattato intorno a mezzanotte, quando un dipendente, che fa anche da custode, ha realizzato che dall’edificio a due piani - l’altra sera per fortuna chiuso - proveniva fumo. La sala operativa ha inviato sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco con tre supporti, autobotti e autoscala, da Brescia e da Chiari. I pompieri hanno lavorato initerrottamente fino all’alba per circoscrivere il rogo, riuscendo a evitare che attaccasse anche lo stabile attiguo, che tratta vernici, e il cui coinvolgimento avrebbe provocato un disastro dalle conseguenze persino peggiori. Sul posto carabinieri e nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco per accertare le cause dell’incendio, in base ai primi accertamenti originato dalla zona del palco. Beatrice Raspa