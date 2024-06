Gara di mobilità green. Tre volte il giro del mondo senza utilizzare l’auto

Tre volte e mezzo il giro del mondo in tre mesi. A piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici o con auto in condivisione, per non inquinare o inquinare il meno possibile. A percorrere quasi 145mila chilometri, cioè tre volte e mezzo appunto la lunghezza della circonferenza del globo, sono stati gli studenti e i professori delle scuole superiori di Lecco, che si sono sfidati a colpi di spostamenti ecologici. È la Lecco Hight School Challenge 2024, una competizione sulla mobilità sostenibile promossa dai ricercatori della Fondazione Bruno Kessler di Trento, e, a livello locale, sostenuta dagli amministratori comunali e dai volontari di Legambiente. Le regole sono semplici: ragazze, ragazzi e prof, divisi in squadre, per andare a scuola e tornare a casa, ma anche spostarsi in città, hanno lasciato le macchine loro o dei genitori in garage, per muoversi a piedi, in bici o con i mezzi di trasporto pubblico come autobus e treni. E quando invece sono saliti in macchina, l’hanno presa solo in gruppo. Complessivamente gli atleti green in gara, i cui spostamenti sono stati monitorati tramite una app sullo smartphone, Play&Go, hanno macinato 143.184 chilometri sostenibili, effettuati in 25.220 spostamenti, per un risparmio stimato di 25 tonnellate di anidride carbonica. Hanno vinto gli studenti di 2^Cmm dell’Antonio Badoni di Lecco, con 66mila eco-punti, seguiti dai compagni di 2^A con 64mila. Medaglia di bronzo per per i primini della 1^Bpas del Giovanni Bertacchi con 46mila, mentre quella di legno l’hanno conquistata i liceali di 2^Ac del classico Alessandro Manzoni, seguiti, in quinta piazza, dai liceali di 3^ sempre dell’Alessandro Manzoni. Oltre agli studenti, primeggiano pure i professori del Badoni. "Tra i docenti vincitori si è distinta una squadra di insegnanti dell’istituto", conferma l’assessore all’Ambiente Renata Zuffi. Menzioni speciali inoltre sono state riservate ai ragazzi della 2^Ac del Manzoni per una mobilità attiva con 2.900 chilometri a piedi e in bicicletta, della 1^ Bpas del Bertacchi per la miglior partecipazione e la costanza e della 2^ Cmm, sempre di nuovo del Badoni per aver risparmiato la maggior quantità stimata di anidride carbonica.

Daniele De Salvo