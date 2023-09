Galleria di Lierna, auto cappottata dopo il colpo di sonno. Feriti due fidanzati

Lierna, 12 settembre 2023 – Si è addormentato al volante per un colpo di sonno sulle via delle vacanze e l'auto che guidava si è ribaltata. L'incidente è accaduto in una galleria della Statale 36 all'altezza di Lierna, in direzione nord verso Sondrio.

A bordo della macchina cappottata c'erano due fidanzati bolognesi di 21 anni. Stavano andando in vacanza a Consiglio di Rumo, frazione di Gravedona, sulla sponda comasca del lago. Il 21enne alla guida ha avuto un colpo di sonno mentre attraversava la galleria Scoglio, ha perso il controllo del mezzo e sbandato, finendo contro un cordolo: in seguito all'impatto l'auto si è ribaltata. I due ragazzi sono rimasti intrappolati nell'abitacolo. Li hanno soccorsi i soccorritori volontari del Soccorso bellanese insieme ai vigili del fuoco volontari di Bellano.

I due, dopo essere stati estratti dalla macchina, sono stati trasferiti un'ambulanza in ospedale a Lecco. Le loro condizioni non sono parse critiche. Per consentire le operazioni di soccorso, gli agenti della Stradale e i cantonieri di Anas hanno dovuto chiudere temporaneamente al transito il tratto di statale.