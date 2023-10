Galbiate, la piccola Melania è volata in cielo a 7 mesi. Il suo cuoricino non ha retto

Galbiate (Lecco), 23 ottobre 2023 – La piccola Melania è volata in cielo, lasciando mamma Aicha e papà Gioele Laudi, vicebrigadiere dei carabinieri. Aveva solo sette mesi. L'ha portata via un arresto cardiaco: il suo cuoricino di bimba nata prematura di tre mesi non ha potuto reggere a un'altra fatica così grande. Durante la sua brevissima vita, la piccola Melania non ha mai potuto vedere il mondo fuori dall'ospedale, è sempre rimasta ricoverata nel reparto di Terapia intensiva neonatale dell'Alessandro Manzoni.

In tanti oggi a Villa Vergano di Galbiate hanno voluto salutare per la prima e l'ultima volta Melania e stringersi attorno ai genitori. “Melania ha vissuto fino in fondo e ci ha insagnato a resistere - sono le parole del parroco don Augusto Panzeri, che ha celebrato la messa di commiato insieme ad altri sacerdoti, tra cui il cappellano dell'Arma don Cesare Bedognè -. Melania ha insegnato a tutti noi che la vita è un dono”. Ora la piccola Melania riposa per sempre nella sua bara bianca nel cimitero del paese.