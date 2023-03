Furti nelle abitazioni in provincia "Criticità che merita attenzione"

di Daniele De Salvo

"I furti in abitazione sono un fenomeno nazionale. Anche nella nostra provincia rappresentano una criticità rilevante che merita attenzione". Lo dicono i numeri snocciolati dal procuratore capo di Lecco Ezio Domenico Basso. In Procura della Repubblica di Lecco dal 2021 fino all’altro ieri sono stati aperti 764 fascicoli d’inchiesta in base al reato previsto dall’articolo 624 bis del Codice penale: "Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa". Tradotto: furto in abitazione appunto.

Seicentosettantaquattro sono fascicoli a carico di ignoti, cioè per colpi di cui non sono stati identificati i presunti autori: 282 nel 2021, 311 nel 2022 e 83 nei primi due mesi e mezzo del 2023. Gli altri 88 sono invece a carico di persone note, quindi nei confronti di presunti ladri: 32 nel 2021, 38 nel 2022 e 18 nel primo trimestre dell’anno. Le statistiche in realtà da venerdì scorso sono cambiate, perché i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Merate hanno stanato a Milano due cileni di 23 e 26 anni accusati di aver messo a 22 razzie in appartamenti e villette di mezza Lombardia, una mezza dozzina dei dei quali in Brianza, tra Casatenovo, Oggiono, Annone Brianza, Verderio e Paderno d’Adda. I militari, oltre ad arrestare i due latinos, hanno recuperato inoltre 94 orologi tra cui una decina di Rolex, cellulari, borse, accessori e abiti griffati, contanti e gioielli per un bottino dal valore, a stare bassi, di almeno 100mila euro, oltre a 25 grammi di droga, documenti d’identità falsi e i due monopattini che i due cileni utilizzavo per spostarsi nei quartieri dove sono entrati in azione. "I furti in abitazione violano l’intimità e stravolgono la vita quotidiana della vittime", spiega sempre il procuratore capo di Lecco. Scoprire gli autori del colpi in casa non è facile, perché i ladri che scappano sono sempre un passo avanti rispetto alle guardie che inseguono. Durante l’operazione che ha permesso di arrestare i due del monopattino i carabinieri sono però riusciti a intervenire praticamente in tempo reale.