Giornata mondiale senza tabacco: 37 lecchesi su 100 fumano. La prima sigaretta a 17 anni

Lecco, 1 giugno 2024 – Il 37% dei lecchesi fuma. Trentasette lecchesi su 100 fumano, 24 hanno fumato ma hanno smesso, 39 invece non hanno mai fumato o hanno fumato massimo una o due volte. I fumatori lecchesi sono di meno rispetto alla media dei fumatori lombardi, che sono il 41%, mentre sono di più sia i lecchesi che hanno smesso di fumare, sia che che non hanno mai fumato. È quanto emerge da un'indagine svolta dai volontari della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) in occasione della Giornata mondiale senza tabacco. Lo studio è stato svolto su un campione di 200 maggiorenni tra i 18 e i 74 anni di età, metà donne e metà uomini, che abitano nelle province di Lecco e di Sondrio.

I lecchesi e il fumo

Il 18% dei lecchesi fuma abitualmente sigarette tradizionali, il 6% occasionalmente, mentre il 6% utilizza dispositivi a tabacco riscaldato, il 3% sigarette elettroniche con nicotina e il 2% svapo senza nicotina. Il 4% fuma occasionalmente sigari. Stessa percentuale per chi fuma cannabis, cannabis light e narghilè. L'età media della prima fumata è di 17 anni, più bassa di qualche mese, rispetto al resto della Lombardia. L'81% dei fumatori ha cominciato con la sigaretta tradizionale, non con quella elettronica. L'86% dei fumatori lecchesi inoltre fuma in compagnia e solo il 36% all'aperto.

Città smoke free

Sebbene in molti sarebbero favorevoli a vietare il fumo nei parchi per bambini, vicino agli ospedali, alle fermate dei mezzi del servizio di trasporto pubblico e anche all'esterno dei bar e dei ristoranti, pochi ritengono che sarebbero divieti efficaci, o perché tanto nessuno controllerebbe, o perché nessuno o quasi li rispetterebbe. Eppure il 77% degli intervistati pensa sarebbe fondamentale o almeno importante vietare di fumare all'aperto per trasformare Lecco e tutti i paesi della provincia in città smoke free.