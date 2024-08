Fumo e fiamme in cartiera. Paura per operai

Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di ieri in una cartiera di Calolziocorte. Otto operai, che hanno tra i 31 e i 62 anni ed erano al lavoro, sono stati soccorsi perché rimasti intossicati. Hanno tentato di spegnere le fiamme in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Le loro condizioni non sono gravi, solo un paio sono stati ricoverati in codice giallo, ma non corrono alcun pericolo. L’allarme è scattato poco prima delle 19, quando ha preso fuoco un macchinario all’interno degli stabilimenti della Cartiera dell’Adda, nella zona del Pascolo, non lontano dalla riva calolziese del lago di Olginate. In tutta la zona si è avvertito un forte odore acre di fumo.

Ingente la mobilitazione di vigili del fuoco e soccorritori. Sul posto sono intervenuti i pompieri di tre squadre del comando provincia di Lecco, con un’autopompa serbatoio, un’autobotte e un’autoscala. Con loro anche i sanitari dell’automedica di Areu con i soccorritori volontari della Croce verde di Bosisio Parini, della Croce rossa di Olgiate Molgora e dei Volontari del soccorso di Calolzio con tre ambulanze, che hanno assistito gli otto operai.

Ha preso fuoco un macchinario del sito produttivo. I vigili del fuoco e gli addetti all’antincendio hanno subito circoscritto il rogo e impedito che si propagasse ulteriormente.

Nel giro di un’oretta le fiamme sono state completamente spente dagli uomini in divisa, sono state ripristinate le condizioni di sicurezza e la situazione è tornata sotto controllo, senza altre conseguenze.

D.D.S.