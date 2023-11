Fuga in centro Rovato a folle velocità. Schianto e arresto

Erano le 15.30 di giovedì quando è arrivata la segnalazione dell’ingresso di un veicolo sospetto, in uso a pregiudicati per attività di spaccio e reati predatori. La pattuglia, ferma su corso Bonomelli, ha intimato l’alt al veicolo che ha iniziato una rocambolesca fuga lungo le vie del paese ad altissima velocità, con innumerevoli sorpassi azzardati e rotatorie contromano, in un orario dove era intenso il traffico, con notevole presenza di pedoni e ciclisti. Approfittando del vantaggio guadagnato dal veicolo, una Bmw argento, il passeggero è sceso e si è dileguato, il conducente invece riprendeva la folle fuga lungo via Poffe e terminava la propria corsa all’incrocio con via Lombardia, causando un incidente e il ferimento degli occupanti di una Renault Scenic che nulla han potuto fare per evitare l’impatto. La pattuglia, che seguiva il fuggitivo a distanza, ha immediatamente bloccato l’uomo che, sceso dal veicolo, tentava la fuga. Dalla perquisizione emergeva che era in possesso di una modica quantità di stupefacente. L’uomo, tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacente destinato allo spaccio, è stato presentato al giudizio direttissimo dove è stato convalidato l’arresto e disposta la sua carcerazione. A carico dell’uomo, tunisino del ’94 domiciliato in Pontoglio ma senza fissa dimora, ha gravato il curriculum: a suo carico già numerose condanne per spaccio, ricettazione e furti. Risponderà anche di guida senza patente e lesioni personali.