Frazioni più vicine. Due nuove linee di bus saranno attivate in città

Le frazioni di Merate più vicine al centro e al resto della città, ma anche alla stazione ferroviaria e, da qui, a tutto il resto. Studenti e lavoratori non dovranno così usare l’auto o chiedere passaggi per andare e venire dalla stazione, e chi non ha la macchina sarà in grado di spostarsi autonomamente per la spesa, le visite in ospedale, un giro in centro.

Due nuove linee circolari di autobus verranno attivate a Merate: 120mila chilometri all’anno di servizio di trasporto pubblico aggiuntivi, venti nuove corse al giorno e, durante gli orari di punta, collegamenti ogni mezz’ora in abbinata agli orari dei treni. Lo annuncia il sindaco di Merate Mattia Salvioni.

Le due nuovi circolari sono già state ribattezzate la Circolare alta, Merate, indicata come Linea D201, con due varianti di percorso, per collegare la stazione con le frazioni a nord di Merate, anche il sabato; la Circolare bassa, la Linea D2022, tra la stazione e le frazioni a sud.

I bus passeranno dalla stazione di Cernusco appunto, dal centro di Cernusco, Merate centro, l’ospedale di Merate, l’Osservatorio, Cassina, Sartirana, Cicognola, Pagnano, le piscine, il centro commerciale, l’area industriale, Brugarolo, la caserma dei carabinieri, le scuole e viale Verdi.