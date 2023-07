Bellano, le ceneri Franz amato cane bagnino disperse nelle acque del Lario

Bellano, 19 luglio 2023 – Dopo aver varcato il ponte dell’arcobaleno, Franz ora riposa per sempre in fondo al lago di Como, dove per anni è stato l’angelo custode di bagnanti, villeggianti e turisti, che ogni estate ne affollano le spiagge e le acque. Franz era un cane bagnino di lungo corso, uno splendido e possente terranova di 74 chili di peso dal lungo pelo nero in servizio sul lago a Bellano. Insieme agli altri bagnini a quattro zampe come lui e ai bagnini a due zampe dell’Associazione cinofila salvataggio nautico di Monza pattugliava il lido di Oro, pronto a tuffarsi al minimo segnale di pericolo per trarre a riva chiunque si trovasse in difficoltà, insieme al suo istruttore e "papà" Claudio Longoni, presidente dell’associazione.

Claudio ha salvato Franz dal canile a cui altrimenti sarebbe stato condannato quando era un cucciolone di 2 anni: lo ha reso il cane da salvataggio in acqua migliore di tutti, anche se prima l’acqua nemmeno l’aveva mai vista. Lo scorso luglio Franz è mancato e ha oltrepassato il ponte dell’arcobaleno. Aveva 12 anni. Claudio lo ha cremato e per dodici mesi ne ha custodito le ceneri a casa: non voleva separarsene, tenerle con sé leniva il dolore di un vuote incolmabile che solo chi ama gli animali può comprendere.

Domenica ha però compreso che era venuto il momento dell’addio di lasciare andare Franz nell’acqua, il suo elemento naturale. Lo ha sepolto in mezzo al lago, dove tante volte ha aiutato persone in difficoltà, regalato un sorriso ai bambini che accarezzavano il suo pelo soffice, restituito sicurezza a chi aveva paura di immergersi. "Sei stato il migliore, buon ponte Franz", è stato l’estremo, commosso e dolcissimo omaggio di Claudio nel congedarsi dai resti del suo cane, spargendo petali di fiore per accompagnarlo verso gli abissi, dove adesso Franz riposa per sempre e da dove continua a vegliare su quanti nuotano, si tuffano, giocano, si divertono.