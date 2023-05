Frane, Zona Foppa sempre sotto sorveglianza

Cadono alcuni massi nella zona di Foppa ed è scattato subito l’allarme. Nella mattinata di ieri, sul fronte già interessato in un recente passato da movimenti di materiale roccioso, due massi (il più grande dei quali di circa mezzo metro cubo) sono finiti nel vallo sottostante. È chiaro che, visti i precedenti e considerato la situazione idrogeologica della zona, è scattato l’allarme. Sul posto per primi, i Vigili del Fuoco di Mese che hanno fotografato la situazione e avvisato il sindaco Fausto Nonini: "È stato un crollo di dimensioni molto contenute che non ha provocato nessun tipo di danno. Stiamo monitorando la situazione, abbiamo predisposto dei rilievi per poi effettuare una valutazione. Dobbiamo, in pratica, capire se si è trattato di un episodio sporadico e non di un’avvisaglia di un possibile imminente crollo di più ampie dimensioni".