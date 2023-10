Nuova frana a Varenna, cadono massi sull'autosilo comunale: nessun danno alle auto

Varenna (Lecco), 21 ottobre 2023 – A Varenna si è verificato l'ennesima frana. Lo smottamento si è staccato dal versante di roccia che sovrasta il parcheggio comunale multipiano lungo la Sp 72 che attraversa la piccola Perla del lago. Alcune pietre e altri detriti sono caduti sull'autosilo.

Il distacco è avvenuto verso la parte posteriore della struttura. Questa volta non sono stati registrati danni di rilievo né alle auto parcheggiate, né alle persone di passaggio. Per verificare la situazione e mettere in sicurezza la zona sono stati mobilitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco. Hanno rimosso i detriti ancora pericolanti e delimitato l'area in attesa di ulteriori verifiche ed opere di consolidamento.

L'intervento di ispezione e di bonifica è durato alcune ore, dal primo pomeriggio fino a sera. Negli ultimi mesi a Varenna si sono verificate diverse frane, una a maggio, che ha provocato il blocco della circolazione sulla linea ferroviaria Lecco – Colico e sulla provinciale del lago di Como.