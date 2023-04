Oliveto Lario, frana sulla provinciale della Valbrona: in volo i droni dei vigili del fuoco

Oliveto Lario (Lecco), 24 aprile 2023 – Droni per mappare e valutare la frana. I vigili del fuoco di Lecco sono in volo con i loro droni per una ricognizione aerea per valutare l'entità dello smottamento che nella tarda mattinata di oggi si è abbattuto sulla Sp 46 della Valbrona a Oliveto Lario all'altezza di Onno. A pilotare i droni sono gli specialisti della quadra Sapr addetti ai sistemi aeromobili a pilotaggio remoto. Sulla provinciale, attualmente chiusa al transito, sono caduti massi ma anche alberi. Il fronte del cedimento, che si è verificato in località Ceppo, in una zona dove la strada corre in alcune gallerie, è ancora instabile.

Nessuno è rimasto ferito. Si teme che per disgaggiare tutti i detriti ancora pericolanti e rimettere in sicurezza la zona occorrerà parecchio tempo, tra l'altro in concomitanza con i ponti del 25 aprile e del Primo maggio, all'inizio della stagione turistica primaverile. A causa della serrata tutti gli automobilisti vengono dirottati sulla Lecco – Bellagio, che, almeno per ora, resta percorribile, nonostante un macigno incomba sulla Lariana. Si registrano rallentamenti e code, soprattutto all'altezza dell'abitato di Onno.