Frana sulla nuova Lecco-Ballabio, chiuso il raccordo della Valsassina della Statale 36

Lecco, 8 luglio 2024 – Nuova Lecco–Ballabio di nuovo chiusa per frana. Il raccordo della Valsassina della Statale 36 è stato completamente chiuso al transito. Dove è allestita l'area di cantiere, per mettere in sicurezza il versante della montagna, in seguito al precedente smottamento verificatosi nel dicembre 2022, c'è stata un'altra scarica di sassi.

Nonostante le barriere in cemento, alcuni massi e altri detriti hanno raggiunto la carreggiata, all'imbocco di una galleria. A differenza di quanto accaduto un anno e mezzo fa, non stava passando nessuno e non risultano feriti. Per timore di altri crolli e per poter sgomberare il passaggio, la nuova Lecco–Ballabio è stata però chiusa. Al momento non si sa quanto ci vorrà per riaprirla. I tecnici dovranno eseguire le verifiche e valutare se ci sia altro materiale pericolante, ma si tratta di operazioni che devono essere svolte in sicurezza. Automobilisti e camionisti sono deviati sulla vecchia direttrice, la Sp 62, che è molto più stretta e disagevole.

Disagi

Si registrano già incolonnamenti, specialmente a scendere, da Ballabio verso Lecco. “A causa di uno smottamento è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 36 “Raccordo Lecco – Valsassina” dal km 0,000 al km 9,000 a Lecco (cioè per tutta la sua lunghezza, ndr) – avvisano da Anas - Il traffico è deviato sulla vecchia Lecco – Ballabio”. Proprio oggi avrebbe dovuto essere installato un impianto semaforico sul Raccordo della Valsassina per regolare la circolazione durante le fasi di accesso dei mezzi di cantiere nell'area dei lavori.

L’aggiornamento

Nel tardo pomeriggio Anas ha diffuso una nota sugli interventi in corso. Gli operai si stanno occupando dei “lavori di ripristino delle condotte idriche – scrivono dalla società che gestisce buona parte del panorama infrastrutturale italiano – e questa notte sarà eseguito il rifacimento della pavimentazione stradale”. La riapertura al traffico della statale è prevista, salvo imprevisti tecnici, alle ore 6 di domani, martedì 9 luglio.

Fino alla riapertura la circolazione resterà indirizzata sulla strada provinciale 62 e sulla rete locale nell’ambito del territorio comunale di Lecco.