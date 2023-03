Fontana di Camerlata Pulizia dopo tanto smog

Sono cominciati in questi giorni e si concluderanno entro Pasqua i lavori di pulizia della Fontana di Camerlata, uno dei monumenti più cari ai comaschi che finalmente verrà ripulita e tornerà al bianco brillante che ultimamente era apparecchio annerito per colpa dello smog. Commissionata dal podestà di Como Attilio Terragni il monumento è stato realizzato nel 1935 dall’architetto razionalista Cesare Cattaneo e dal pittore astrattista Mario Radice, entrambi comaschi, in occasione della VI Triennale di Milano. Prima di approdare nella piazza di Como e diventarne uno dei simboli la fontana rimase esposta nel Parco Sempione di Milano e conquistò non solo gli architetti, ma anche il gusto del grande pubblico. Demolita nella seconda guerra mondiale fu ricostruita nel 1960 e posta nella posizione attuale nel 1964, nel luogo in cui l’aveva pensata il suo ideatore Mario Radice. Nonostante da tanti comaschi sia ritenuta un omaggio alla pila di Alessandro Volta in realtà la fontana è un’opera astratta ispirata alla corsa frenetica delle auto che le sfilano attorno, non a caso è stata posta al centro di una rotatoria. R.C.