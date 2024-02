Fondazione Telethon in provincia. Raccolti quasi 370mila euro

Trecentosessantacinquemila volte grazie, tanti quanti i soldi donati dai lecchesi per i ricercatori che studiano, sperimentano e testano cure contro le malattie rare. La 32esima maratona Telethon in provincia di Lecco si è chiuda con 365.800 euro raccolti, mille al giorno. "Un risultato straordinario, inaspettato – commentano e soprattutto ringraziano il coordinatore provinciale di Telethon Renato Milani e Gerolamo Fontana, presidente della Uildm lecchese, Unione per la lotta alla distrofia muscolare, anime dell’iniziativa -. Dimostra l’attaccamento ai valori e alle necessità degli ammalati delle malattie genetiche rare, un senso di rispetto per tutti quei bambini che nascono ogni giorno con queste terribili malattie. Il nostro grazie più importante è dunque tutto dedicato ai cittadini della provincia di Lecco e ai cittadini dei 10 comuni bergamaschi a noi vicini".

La maratona Telethon ha coinvolto 80 Comuni, più di 70 aziende, 50 scuole. In tutte le edizioni sono stati complessivamente raccolti 5 milione e mezzo di euro.

"Dopo tanti avanzamenti prodotti grazie alla ricerca sostenuta con le donazioni, dobbiamo constatare che le malattie genetiche rare sono purtroppo ancora orfane – denunciano però Renato Milani e Gerolamo Fontana -. Terapie che hanno salvato vite in tutto il mondo rischiano di essere ritirate perché non sostenibili economicamente secondo le logiche di sviluppo e commercializzazione dei farmaci. Sarà uno sforzo eccezionale, ma per Telethon ogni singola vita conta, e come al solito ribadiamo che non possiamo permettere che i bimbi affetti dalle malattie genetiche rare vengano lasciati soli".