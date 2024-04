Fioriscono i cantieri in città. Il sindaco mette in guardia:: "Ci saranno anche dei disagi"

LECCO

Il 2024 sarà l’anno dei cantieri stradali a Lecco. Il sindaco Mauro Gattinoni lo aveva già preannunciato nel suo discorso di San Nicolò, patrono della città. Ora i lavori per migliorare la viabilità al collasso sono ai blocchi di partenza, tutti insieme, o quasi, e si preannuncia una calda estate sul fronte degli interventi pubblici in strada.

"Ci saranno sicuramente disagi, critiche e contrattempi", mette le mani avanti e avverte il primo cittadino. I lavori in corso sono stati annunciati e spiegati dallo stesso sindaco e dall’assessore alla Mobilità Renata Zuffi durante una partecipata assemblea pubblica in cui si è parlato di zona a traffico limitato, rotatorie, sensi unici, parchetti e teleriscaldamento. Due le principali novità: per alleggerire il traffico in largo Montenero, uno dei crocevia più trafficati, a giugno partirà un nuovo sistema di rotatorie e sensi di marcia. Verrà realizzata anche una nuova rotonda. Le nuove rotatorie inizialmente saranno provvisorie, tramite new jersey, per testarne l’efficaci, non sprecare risorse economiche importanti, visto che le rotonde costano parecchio e soprattutto per effettuare in caso di necessità correzioni e miglioramenti in corsa.

"In estate, poi, arriveremo al massimo della spinta sui cantieri del teleriscaldamento", è la seconda novità annunciata dal sindaco. Saranno allestiti cinque cantieri in contemporanea che dovranno concludersi entro la ripresa scolastica di settembre. Gli scavi permetteranno di completare la rete per riscaldare edifici pubblici e privati grazie ai rifiuti bruciati. Poi sarà la volta della riqualificazione del lungolago e costruzione del Quarto ponte. Daniele De Salvo