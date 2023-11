Finisce contro una colonna, è in fin di vita

Ha perso il controllo del mezzo, ha sbandato e si è schiantata a tutta velocità contro un pilastro in mattoni del centro civico del paese. La colonna si è sgretolata in mille pezzi, mentre la pensionata di 73 anni è rimasta esanime china sul volante della sua Fiat Panda ridotta ad un ammasso di rottami.

L’incidente è accaduto ieri pomeriggio a Casatenovo, nella frazione di Campofiorenzo, a ridosso della Sp 51 La Santa. La 73enne probabilmente ha accusato un malore improvviso mentre si trovava alla guida dell’auto, in seguito al quale ha perso conoscenza ed ha finito la corsa contro un pilastro del portico esterno della sala civica del quartiere.

È stata soccorsa dai sanitari di Areu e dai volontari del soccorso di Vimercate con i vigili del fuoco del distaccamento di Merate. Versava in condizioni gravissime, in stato di arresto cardiocircolatorio, come se fosse morta, perché il suo cuore non batteva e i suoi polmoni non funzionavano più. I sanitari sono riusciti a rianimarla e stabilizzare i parametri per poterla trasferire d’urgenza in ambulanza in ospedale.

Per consentire l’intervento di soccorso e di messa in sicurezza dello stabile lesionato gli agenti della Polizia locale hanno temporaneamente chiuso al transito un tratto di strada, con ripercussioni sulla viabilità della zona, soprattutto sulla vicina provinciale.

D.D.S.