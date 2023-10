Fiamme in lavanderia. Task-force al lavoro

Imponente rogo lunedì notte all’interno di un capannone della lavanderia industriale Textill Service srl, in via delle Industrie. Le fiamme si sono sviluppate verso le 3, quando è scattato l’allarme, e hanno richiesto l’intervento di otto squadre dei vigili del fuoco, arrivate da Como e distaccamenti di Cantù, Appiano Gentile e Lomazzo, con circa trenta uomini. Il massiccio e tempestivo intervento ha consentito di limitare i danni a circa 400 metri quadrati, senza che il rogo si propagasse ulteriormente e senza causare feriti. Una volta domate le fiamme, nella mattinata di ieri, gli accertamenti tecnici hanno consentito di stabilire che l’innesco era partito da un corto circuito del quadro elettrico, in maniera del tutto accidentale, trovando subito strada tra materiali facilmente aggredibili dal fuoco. Da qui, le fiamme hanno raggiunto buona parte del muro perimetrale del capannone, e alcuni pannelli in plexiglass sul tetto. Una volta terminate le operazioni di spegnimento, e messa in sicurezza l’area, la struttura è risultata agibile, anche se i danni sono ancora da quantificare. Di quanto accaduto, in mattinata sono stati avvisati anche i carabinieri della stazione di Faloppio. Pa.Pi.