Pasturo (Lecco), 10 novembre 2019 - Tanti agricoltori e allevatori provenienti da tutta la provincia di Lecco e anche da quella di Como si sono dati appuntamento in paese per la Giornata del Ringraziamento che quest'anno Coldiretti ha voluto organizzare in Valsassina per manifestare la propria vicinanza alla popolazione colpita nei mesi scorsi dalle alluvioni causate dal maltempo.

"Abbiamo scelto di celebrare la nostra festa a Barzio, Introbio e Pasturo perché sono tre territori-simbolo della Valsassina - ha spiegato il presidente di Coldiretti Como-Lecco, Fortunato Trezzi - Qui l’agricoltura chiede semplicemente di poter continuare a vivere. E il discorso è molto più ampio, perché il dissesto idrogeologico patito dalla valle nei mesi scorsi incide direttamente sulla vita sociale e sullo sviluppo economico dell’intera valle. Le immagini della scorsa estate, con famiglie sfollate, imprese e case invase dal fango e alpeggi isolati hanno evidenziato in modo drammatico i cambiamenti climatici che interessano il nostro Paese".

E per festeggiare degnamente il loro Ringraziamento i contadini e gli allevatori di Coldiretti non potevano che sedersi a tavola con gli stracchini e i formaggi tipici della Valsassina: oltre al Gorgonzola Dop dolce e piccante e al Taleggio Dop ci saranno autentiche rarità come il Fiorone di Morterone che si produce nel più piccolo Comune italiano per popolazione, ma anche la Robiola valsassinese, il Primosale di Pasturo, lo Stracchino dell’Alpe Piazzo e lo Stracchino della Val Biandino, oltre allo Stracchino cremoso a latte crudo prodotto a Ballabio.







