Festa con i marshmallow. Prete ancora sulla graticola per le ustioni ai bimbi

I fatti riguardano l’episodio in cui due bambini di 4 e 3 anni erano rimasti ustionati all’asilo San Zeno di Osio Sopra dalle fiamme di un braciere alimentato con bioetanolo che nelle intenzioni del papà che lo aveva acceso serviva per cuocere dei marshmallow durante un’attività di orienteering che si era tenuta la mattina del 30 maggio 2022. Ieri in udienza preliminare (gup Moreschi) si doveva decidere sull’opposizione all’archiviazione della posizione di don Luca Guerinoni, parroco di Osio Sopra e legale rappresentante della materna. Il pm ha chiesto l’archiviazione, mentre il difensore dei genitori dei bimbi ustionati si è opposto in virtù di una relazione tecnica presentata settimana scorsa al giudice. F.D.