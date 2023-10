Festa alla “Nostra Famiglia”. I sessant’anni con Delpini

BOSISIO PARINI

L’ospedale dei bambini compie sessant’anni. Tra gli invitati alla festa c’è anche l’arcivescovo di Milano. "Questo luogo insegna tanto e ogni giorno dà un messaggio importante al territorio, alla Chiesa diocesana e alla società civile: per conoscere, per capire qualcosa dell’uomo bisogna partire dalla fragilità, non dal progresso", sono state le parole di monsignor Mario Delpini, l’altro ieri in visita a ricercatori, medici, sanitari, operatori, volontari, piccoli pazienti de La Nostra Famiglia di Bosisio Parini in occasione del 60esimo anniversario del centro.

Il compleanno è caduto tra l’altro in concomitanza con altre due date molto importanti per tutti gli amici dell’associazione La Nostra Famiglia e delle Piccole apostole della carità: il 28 settembre, data della memoria liturgica del beato Luigi Monza, fondatore della Nostra Famiglia, e il 29 settembre, giorno della sua nascita al cielo avvenuta appunto il 29 settembre del 1954 all’età di 56 anni. Sono stati proprio i bambini i primi ad accogliere l’arcivescovo ambrosiano. "È un momento importante per rinnovare l’amicizia tra tutti noi e la Chiesa ambrosiana di cui ci sentiamo parte viva e attiva nell’attività di cura, riabilitazione, ricerca e formazione", è stato il saluto rivolto dalla presidente Luisa Minoli. "Siete voi genitori i maestri, un vescovo viene in luoghi come questo a cercare le risposte - ha detto il metropolita -. Mi chiede quale è la via della carità che trasforma il dolore in rinascita: non è mai il dolore che produce qualcosa di buono ma l’amore che lo accompagna. Questa è una grande famiglia con tante famiglie, è un luogo che ci insegna che ogni situazione, facile o difficile, è l’occasione per camminare insieme". D.D.S.